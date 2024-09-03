😍 «Никогда раньше не видел ничего подобного». Угарте объяснил, почему выбрал «МЮ»

Мануэль Угарте все-таки добрался до «Манчестер Юнайтед».

23-летний хавбек уехал из «ПСЖ» за ошеломительные £51 млн. Почему он выбрал кризисный «МЮ»? Вот и ответ.

«Прежде всего, это клуб с историей. Мы все знаем, что это огромная команда - одна из лучших в мире.

Я много говорил о клубе с Факундо Пельистри, и он рассказал мне обо всем. Атмосфера в день матча на «Олд Траффорд» невероятна. Так что да, я очень взволнован. Хотел бы сыграть на этом легендарном стадионе в качестве игрока и почувствовать присутствие болельщиков.

Я никогда раньше не видел ничего подобного. Фанаты «Юнайтед» пишут мне с тех пор, как появились слухи о возможном трансфере», - признался Угарте.

Вероятнее всего, что Угарте дебютирует за «красных дьяволов» в матче против «Саутгемптона» 14 сентября.