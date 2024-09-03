«Бавария» представит еще одну новую форму: в ней сыграют лишь один раз в честь «Октоберфеста»

Footy Headlines опубликовали снимки возможной формы "Баварии", которую разработали специально к "Октоберфесту".

Она сделана Adidas и будет использована лишь одном матче Бундеслиги.

Футболка вдохновлена ​​традиционными зелеными костюмами, которые носят мужчины на «Октоберфесте».

На левой стороне груди формы изображена уникальная версия эмблемы «Баварии».

Октоберфест — народный фестиваль, ежегодно проводимый в Мюнхене.

Праздник начинается во второй половине сентября на лугу Терезы в центре Мюнхена и продолжается в среднем 12-15 дней. Во время празднования можно встретить огромное количество пивных палаток.

К участию в фестивале допускаются только мюнхенские до 120 км в округе пивоваренные компании, которые варят специальное октоберфестовое пиво с содержанием алкоголя 5,8-6,3 %.