«Бавария» представит еще одну новую форму: в ней сыграют лишь один раз в честь «Октоберфеста»
Footy Headlines опубликовали снимки возможной формы "Баварии", которую разработали специально к "Октоберфесту".
Она сделана Adidas и будет использована лишь одном матче Бундеслиги.
Футболка вдохновлена традиционными зелеными костюмами, которые носят мужчины на «Октоберфесте».
На левой стороне груди формы изображена уникальная версия эмблемы «Баварии».
Октоберфест — народный фестиваль, ежегодно проводимый в Мюнхене.
Праздник начинается во второй половине сентября на лугу Терезы в центре Мюнхена и продолжается в среднем 12-15 дней. Во время празднования можно встретить огромное количество пивных палаток.
К участию в фестивале допускаются только мюнхенские до 120 км в округе пивоваренные компании, которые варят специальное октоберфестовое пиво с содержанием алкоголя 5,8-6,3 %.