«Ваша доброта может иметь огромное значение»: Гризманн призвал школьников перестать издеваться над другими детьми

Лидер «Атлетико» Антуан Гризманн в своем последнем посте выступил против травли в школах.

«Я обращаюсь к вам, молодые люди, которые недавно вернулись в школу, с особой просьбой. Если вы видите кого-то, кто испытывает трудности с поиском друзей, или кого-то, над кем издеваются из-за того, что у него мало друзей, или из-за его застенчивости, или из-за того, что он не очень красив или не носит модную одежду, — пожалуйста, примите меры.

Поздоровайтесь или хотя бы улыбнитесь этому человеку, когда вы проходите мимо него. Мы не знаем, что этот человек переживает за пределами школы. Ваша доброта может иметь огромное значение в чьей-то жизни!»

Француз знает, о чем говорит – его старший ребенок, 8-летняя Миа уже ходит в школу.

Интересно, что все дети Гризманна родились в один и тот же день, 8 апреля, но в разные годы.

«Атлетико» вообще придумал крутую инициативу под названием «Мы забиваем гол против детского рака» — каждый гол «Атлетико» в этом сезоне будет иметь особое значение.

Фонд «Атлетико» превратит каждый забитый мяч команды в Ла Лиге в дополнительные исследования по борьбе с детским раком, демонстрируя свою поддержку проекту, начатому в 2021 году с целью финансирования исследования в области детской онкологии.