📸🎥 Хоселу заглянул в раздевалку «Мадрида» после игры с «Бетисом». Встреча экс-одноклубников получилась теплой

Хоселу перебрался в Катар, теперь он выступает за «Аль-Гарафа». Нападающий вернулся в Испанию на сентябрьские матчи «красной фурии». Перед тем, как отправиться в расположение сборной, он заглянул на «Сантьяго Бернабеу».

Хоселу наблюдал за победой «Мадрида» над «Бетисом», а после матча спустился в раздевалку, где его тепло встретили бывшие одноклубники и члены тренерского штаба.

«Это был невероятный год, полный титулов и впечатлений. Я очень счастлив, что оказался здесь. Правда в том, что, будучи мадридистой, я мог носить эту футболку. Я счастлив быть мадридистой», – поделился испанец с пресс-службой «Реала».

Хоселу мило общался с племянником – сынишкой Карвахаля.

Дани тепло говорит о свояке: «Мы скучаем по нему, он покинул нас слишком рано. За один год он выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Евро, он заслужил это».

Хоселу опубликовал фото с Пинтусом, назвав тренера по физподготовке лучшим другом.

Хоселу вместе с Карвахалем уже успел добраться до расположения сборной.

А вы скучаете по Хоселу?