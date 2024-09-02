На тренировках «МЮ» для Антони нашли новую роль. Поток фанатских шуток уже не остановить
Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло выложил видео с тренировки, которое привело болельщиков клуба в восторг и не сдержало поток шуток.
Ивуариец делает финт «радуга», перебрасывает мяч через голову бразильца и выходит один на один с вратарем. При этом сам Антони никакого участия в эпизоде не принимает. Это натолкнуло фанатов на мысль, что Эрик тен Хаг притащил в команду самый дорогой тренировочный манекен в мире.
Конечно, на самом деле бразилец не оборудование на тренировках, как кому-то могло показаться, но его игра и статистика для фанатов «Юнайтед» − больная тема.
💭Антони настолько плох, что мы теперь используем его в качестве манекена на тренировках.
💭Мы используем Антони как манекен, я умер.
💭Самый дорогой манекен в истории.
💭Это его лучшая позиция на данный момент.
С момента перехода из «Аякса» Антони в 55 матчах АПЛ за «Юнайтед» забил всего пять мячей.