🎥 «Это гребаный стыд!» Тренер «Сельты» оригинально сообщил Мингесе о вызове в сборную Испании

Оскар Мингеса получил вызов в сборную Испании на сентябрьские матчи. Защитник узнал о том, что присоединится к «красной фурии», на тренировке «Сельты».

Клаудио Хиральдес лично сообщил новость своему подопечному, но перед этим главный тренер «кельтов» устроил Оскару небольшую встряску:

«Нужно улучшить твою игру в обороне при стандартах. Твое отношение к оборонительным действиям при стандартах − ****** [гребаный] стыд. Еще гребаный стыд – это то, что... Луис де ла Фуэнте вызвал тебя в сборную!»

После шуточной претензии Хиральдес обнял Оскара, защитника тепло поздравили и одноклубники.

В сентябре испанцы проведут два матча в рамках Лиги наций. 5 сентября «красная фурия» сыграет на выезде с Сербией, а 8 сентября дома примет сборную Швейцарии.

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