Трудности перевода. Лингард забавно выяснил, что одно корейское слово − серьезное оскорбление на английском

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард после не самого удачного сезона в «Ноттингем Форест» решил кардинально сменить обстановку и отправился играть в Южную Корею. Он выбрал «Сеул» − не самый сильный клуб лиги, который был чемпионом страны в 2016 году.

Англичанин думал, что он будет суперзвездой и игра на таком уровне станет для него простой. Однако уже после первых месяцев в команде Лингард получил по ушам от главного тренера «Сеула».

«Я много думал о том, чтобы убрать Джесси [Лингарда]. Я не думаю, что игрок, который не может бегать несколько минут, является футболистом. Если он не борется и не отрабатывает, чем он лучше игрока, который бегает 90 минут? Если собираешься играть в футбол именами, не лучше ли просто взять завершивших карьеру игроков?»

Похоже, что Джесси прислушался и взялся за голову, так как в его активе уже 17 матчей, причем 14 подряд в основе, и три забитых мяча. А еще Лингард взялся за изучение корейского языка. По крайней мере, появилось видео, на котором он попытался узнать у одноклубника, как будет «ты» по-корейски.

Собеседник Джесси объясняет, что «ты» − это «ни га». Лингард думает, что его подкалывают и тогда обращается ко второму одноклубнику, который подтверждает − «ты» по-корейски будет «ни га». В какой-то момент вообще дошли до конструкции «ты − ни га». Экс-хавбек сборной Англии просит говорить потише, потому что в Европе слово, которое ему показалось, произносить не стоит. Но первый парень уже вошел во вкус и продолжал повторять «ни га».

На самом деле «ты» по-корейски будет «ни», но если слово используется в качестве подлежащего (перед глаголом), то добавляется «га». Именно эту разницу в употреблении пытались объяснить Джесси Лингарду.