Он остается? Романо видит в словах Салаха желание быть игроком «Ливерпуля»

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, Мохамед Салах был бы рад остаться в «Ливерпуле» и после этого сезона. Именно так итальянец интерпретировал послематчевые слова Салаха − послание клубу, который еще не начал переговоры о контракте.

Вот что написал в Daily Briefing Фабрицио Романо: «Я думаю, Салах сказал то, что сказал, потому что переговоры не ведутся, так что это может быть его последний сезон в «Ливерпуле». Но это еще не гарантировано − прежде чем решить, что произойдет, должны пройти переговоры».

«Салах был бы очень рад продолжить карьеру в «Ливерпуле», я могу это подтвердить. Мо верит, что его будущее еще может быть связано с Лигой чемпионов в футболке «Ливерпуля». Теперь все зависит от того, смогут ли они достичь соглашения по финансовым условиям».

Мохамед Салах все еще один из важнейших игроков «Ливерпуля». Во время разгрома «МЮ» египтянин забил гол и отдал две голевые передачи на Диаса.