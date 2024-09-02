Винисиус заработал пенальти и отдал его Мбаппе. После вингер «Мадрида» мотивировал француза на третий мяч

В матче четвертого тура Ла Лиги «Мадрид» не испытал особых проблем в игре с «Бетисом» − 2:0. Оба гола на счету Килиана Мбаппе, второй − с пенальти.

Однако теневым героем игры стал Винисиус Жуниор. Именно на нем в штрафной сфолил вратарь «Бетиса». Судья отправился смотреть VAR и когда видео подтвердило правильность решения, бразилец окрикнул Мбаппе и произнес фразу: «Килиан, Килиан, возьми его».

Мбаппе реализовал одиннадцатиметровый, а этот гол стал для него вторым в матче. Сразу после этого Винисиус вновь позвал партнера по «Мадриду»: «Килиан, Килиан... давай три».

Хет-трик французу оформить не удалось, но при такой поддержке другого игрока группы атаки это достижение лишь вопрос времени.