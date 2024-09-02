Каземиро провалил матч против «Ливерпуля». Невилл заинсайдил огромную важность игрока для раздевалки «Юнайтед»

В матче против «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» (0:3) две индивидуальные ошибки Каземиро привели к двум голам в первом тайме. На вторую половину игры бразилец не вышел, а после стало известно , что он в принципе покинул пределы стадиона.

Это поведение и такая игра звездного игрока могла бы стать проблемой для «Юнайтед», если бы не одно но: как утверждает легенда «МЮ» Гари Невилл, Каземиро − очень весомая фигура для клубной раздевалки.

«Насколько я слышал, он [Каземиро] очень, очень популярен среди остальных игроков и очень важная фигура в раздевалке», − сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Такое положение хавбека может создать проблему для Эрика тен Хага, так как при любом решении есть риск подорвать свой авторитет среди игроков. Тем более, если тренер захочет избавиться от лидера раздевалки уже в январе.