Слот рассказал все про тактику Тен Хага и назвал главную слабость «МЮ». За 60 секунд

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о тактике команды на матч с «МЮ». Она помогла так легко разбить соперника (3:0).

Слот указал на изменения в прессинговой игре «Юнайтед», уязвимости в обороне их атакующих крайних защитников. Арне сказал, что у «Ливерпуля» есть полузащитники, которые могут доминировать в единоборствах, что стало одним из ключей к победе.

Слот отметил, что «Юнайтед» перешел от персональной опеки в полузащите к формации 4-4-2, в которой прессингует только двойка атакующих игроков. Это, по мнению тренера, сделало их более уязвимыми.

Также Слот отметил, как высоко поднимались защитники «МЮ», из-за чего они оказывались уязвимыми в ситуациях один на один.

Главный тренер «Ливерпуля» похвалил своих полузащитников за их агрессивный подход и способность выигрывать единоборства, назвав это решающим фактором их победы. Все это Слот растолковал примерно за одну минуту.

«Я не очень хорошо помню их стиль в прошлом сезоне, но знаю, что их защитники поднимаются высоко, а затем Каземиро оказывается между ними.

Мы смогли удерживать мяч и отправлять Луиса Диаса и Мо Салаха выше, они постоянно оказывались в ситуациях один на один с защитниками.

Нам понадобились полузащитники, которые могут создавать давление на соперника на его половине поля. У нас их было трое, они шли вперед и выигрывали борьбу за мяч. Это была одна из главных причин, почему мы победили».

У Слота три победы в трех стартовых матчах АПЛ и ни одного пропущенного гола.