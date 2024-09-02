«Заткнись и сядь»: тренеры «Ланса» и «Монако» устроили перепалку во время матча

Тренер «Ланса» Вилл Стилл устроил словесную перепалку с тренером «Монако» Ади Хюттером во время матча Лиги 1.

Стиллу не понравилось, что Хюттер что-то высказывал игрокам соперника.

«Заткнись и сядь. Не говори с моими игроками, говори со своими».

Хюттер жестом показал, что Стилл слишком много болтает:

Тренер «Ланса» стал заметной фигурой благодаря своему пути к тренерству. Раньше он просто играл в Football Manager, а затем решил попробовать стать тренером в Бельгии. Все удалось - его взяли работать аналитиком в «Сент-Труйден».

Стилл стал самым молодым тренером в истории второго дивизиона Бельгии с «Берсхотом», а затем перешел на позицию помощника тренера сперва в льежский «Стандард», позже − в «Реймс».

Под его руководством «Реймс» добился выдающейся серии из 17 матчей без поражений.

31-летний Стилл покинул «Реймс» по обоюдному согласию в мае 2024 года, за две игры до конца сезона. Затем он присоединился к «Лансу», подписав трехлетний контракт.

В прошлом году Вилл признался, что когда играл за Football Manager всегда выбирал «Вест Хэм». Его главная цель − работать в клубе, выступающем в Лиге чемпионов, в идеале − из АПЛ.

«Я знаю, как глупо это звучит сейчас, но я думаю, что я доказательство того, что все может случиться, если вы действительно попытаетесь это сделать, − сказал бельгиец в начале прошлого года. − Посмотрим, где я со временем окажусь».