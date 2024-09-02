Стоимость состава «Челси» равна стоимости всех клубов Лиги-конференций: безумные цифры

«Челси» ранее узнал соперников в Лиге конференций, ими стали: «Гент» (дома), «Хайденхайм» (в гостях), «Астана» (в гостях), «Шемрок Роверс» (дома), «Панатинаикос» (в гостях) и «Ноа» (дома) из Еревана.

Интересным фактом является то, что стоимость «Челси» в размере 1,05 млрд евро практически равна общей стоимости всех остальных команд турнира, которая составляет приблизительно 1,30 млрд евро.

«Челси» потратил огромную сумму денег на подписание более 10 новых игроков в летнее трансферное окно.

Смогут ли лондонцы выиграть этот турнир? Команда Марески стартует 3 октября матчем против «Гента» дома.