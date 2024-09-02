«Мы должны быть умными». Мбаппе – о выборе пенальтиста в «Реале»

Килиан Мбаппе сделал дубль «Бетису» (2:0), один из голов – с пенальти, заработанным Винисиусом. Ранее Карло Анчелотти заявил, что полностью доверяет Мбаппе и Вини, когда дело доходит до выбора пенальтиста.

В прошлом туре с «Лас-Пальмасом» (1-1) с точки пробивал Винисиус. Килиан объяснил, почему в этот раз бразилец отдал удар ему:

«[Пенальти] – это про коммуникацию. Вини исполнил первый удар, а я второй. Тренер дает нам свободу, и мы должны быть умными, чтобы видеть, как идет игра. Как я уже говорил в первый день на презентации, я не хочу форсировать события и постоянно забирать мяч».