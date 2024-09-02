Трент показал средний палец фанам «МЮ» после 3:0: его поджидали возле стадиона

Некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» возле стадиона «Олд Траффорд» попытались разозлить Трента Александра-Арнольда после победы «Ливерпуля» 3:0.

Вероятно, фанам не понравилось, как Трент поцеловал камеру в стиле Стивена Джерарда после гола в первом тайме, который отменили из-за офсайда. Болельщики хотели посмеяться над игроком.

Но Трент не только не разозлился, но и сумел заставить замолчать их.

На фото не совсем точно видно, что показывает фанам игрок, выглядит как средний палец: