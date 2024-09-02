Тролинг дня: Салах сфотографировался с эмблемой «МЮ» после 3:0

Салах вчера уничтожил «МЮ» на «Олд Траффорд» - отметился тремя результативными действиями.

Вингер «Ливерпуля» сперва дважды ассистировал Луису Диасу в первом тайме, а во втором забил сам. На счету египтянина 3 гола и 3 голевых паса в трех матчах нового сезона.

В играх против «Манчестер Юнайтед» за время выступления в АПЛ Салах набрал 18 (12+6) очков по системе «гол+пас» – больше всех.

После матча Мохамед сделал вот такое фото, выглядит как тролинг «МЮ»:

Кстати, Салах уже обошел Тьерри Анри по числу матчей АПЛ с голом и голевым пасом.

На счету египтянина в АПЛ 33 игры, в которых он и забивал, и ассистировал. По этому показателю он опередил Анри (32) и уступает только Уэйну Руни (36).