4+1 – Левандовски снова голевая машина. Флик нашел способ, как выжать максимум из 36-летнего Роберта

4+1 в четырех турах Ла Лиги – это тот Роберт Левандовски, к которому мы привыкли. Форвард расцвел с приходом Ханси Флика: раньше всех начал подготовку к сезону, занимаясь с персональным тренером, а сейчас идет лучшим бомбардиром чемпионата.

У Левандовского отличные отношения с Фликом: в дебютном сезоне немецкого тренера в «Баварии» поляк стал фаворитом на «Золотой мяч», который так и не вручили из-за пандемии. Прошло четыре года – Роберту 36, но опыт и техника не пропадают. Флик нашел способ, как максимизировать пользу Левы.

По данным Diario Sport, тренер договорился со звездным форвардом, что будет регулярно менять его во время матча – чтобы сохранить силы и не подвергнуть травмам. Против «Вальядолида» Левандовского поменяли на 73-й. Похоже, теперь это станет обычным делом.