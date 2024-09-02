Фанат предсказал результат шести матчей АПЛ! И выиграл миллон фунтов!

Третья игровая неделя сезона АПЛ завершилась поражением «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» со счетом 0:3.

Один счастливчик сорвал крупный джекпот после окончания третьего тура чемпионата благодаря идеальному прогнозу из шести матчей!

Болельщик по имени Том Кейн из Саутгемптона принял участие в конкурсе Sky Bet «Super Six». Ему удалось идеально предсказать результаты шести матчей АПЛ.

Аккаунт Sky подтвердил это: «Это наконец случилось. ШЕСТЬ ВЕРНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Судя по всему, Super6 только что сделал одного счастливчика миллионером!

Неизвестно, какие матчи Том выбрал для прогноза, но ему удалось угадать точные результаты всех шести матчей, и набрать 30 очков из 30 возможных.

«Ты Том из Саутгемптона? И ты только что угадал шесть результатов? Держите свой мобильный телефон под рукой — вы получите телефонный звонок всей своей жизни», - написали организаторы.