«В этот момент наш сезон начался». Фанаты в восторге от жеста Винисиуса – отдал пенальти и попросил аплодисменты

Килиан Мбаппе наконец-то забил в Ла Лиге, оформив дубль в победе над «Бетисом» (2:0). Второй гол – пенальти, который заработал Винисиус.

Карло Анчелотти заявлял, что доверяет одиннадцатиметровые двум игрокам – Килиану и Вини – а последнее слово за ними. В прошлом туре с «Лас-Пальмасом» пенальти исполнял бразилец, а в этот раз он поделился с французом.

Винисиус сразу показал на Мбаппе и даже попросил «Сантьяго Бернабеу» поддержать партнера.

Болельщикам понравился жест бразильца.

• «Винисиус отдал пенальти Мбаппе и положил конец любым домыслам о соперничестве или вражде между ними. Это те моменты, которые были нужны нам. В этот момент наш сезон начался. Чудесный день».

• «Винисиус заработал пенальти и позволил Мбаппе пробить его. Братья».

• «А еще попросил «Бернабеу» поддержать Мбаппе».

• «Вини помогал Мбаппе, а ненавистники называют его эгоистом, лол».