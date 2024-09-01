Форма Ямаля впечатляет: «Барселона» и сборная с ним не проигрывают, делает голевое действие почти в каждом матче

Семнадцатилетний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не перестает удивлять. Несмотря на юный возраст, он выдал серию, которую трудно повторить даже намного более старшим коллегам.

В последних шестнадцати матчах, в которых он принял участие − за сборную Испании и за «Барселону» − его команды не то, что ни разу не проиграли, а даже ни разу не сыграли вничью.

Кроме этого Ямаль на этом отрезке поучаствовал в четырнадцати голевых действиях, а именно трижды забил и одиннадцать раз ассистировал партнерам. Его беспрерывная результативная серия составляет восемь матчей.