🇧🇪🤯 Бельгийские ветераны веселятся в Турции. Видели, что оформили Батшуайи и Мертенс?

Чемпионат Турции не делегировал представителей в новый сезон Лиги чемпионов. Но это не значит, что там совсем не умеют играть в футбол.

Лишний раз об этом напомнил «Галатасарай», где выступает целая россыпь классных футболистов: Икарди, Мертенс, Батшуайи, Торрейра и другие.

В этот раз себя показала бельгийская связка.

Реакция в соцсетях.

💭 «Это фантастический удар, действительно потрясающая комбинация!»

💭 «Офигенный гол».

💭 «Непопулярное мнение: Мертенс - один из лучших финишеров в истории футбола».

💭 «Высший класс».