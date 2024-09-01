🇧🇪🤯 Бельгийские ветераны веселятся в Турции. Видели, что оформили Батшуайи и Мертенс?
Чемпионат Турции не делегировал представителей в новый сезон Лиги чемпионов. Но это не значит, что там совсем не умеют играть в футбол.
Лишний раз об этом напомнил «Галатасарай», где выступает целая россыпь классных футболистов: Икарди, Мертенс, Батшуайи, Торрейра и другие.
В этот раз себя показала бельгийская связка.
Реакция в соцсетях.
💭 «Это фантастический удар, действительно потрясающая комбинация!»
💭 «Офигенный гол».
💭 «Непопулярное мнение: Мертенс - один из лучших финишеров в истории футбола».
💭 «Высший класс».