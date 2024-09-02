Герои 3-го тура АПЛ: Холанд и Салах в отрыве, двое 5-процентных
Это самые эффективные игроки 3-го тура в фэнтези АПЛ на Спортсе. Сборная составлена так:
● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).
● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса
● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо
● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.
Мохамед Салах, полузащитник, «Ливерпуль» (45,18%) – 15 очков
«Ливерпуль» разобрался с «Ман Юнайтед», а египтянин поучаствовал во всех трех голах (два ассиста и гол). Салах в девяти матчах на «Олд Траффорд» забил 10 мячей – сумасшедший показатель. В 33 матчах АПЛ у него минимум гол и ассист, больше таких только у Уэйна Руни (36). Дальше у «Ливерпуля» отличный календарь: «Ноттингем Форест», «Борнмут» и «Вулверхэмптон» – без египтянина будет очень сложно.
Эрлинг Холанд, нападающий, «Манчестер Сити» (71,32%) – 15 очков
У норвежца очередной хет-трик в АПЛ, уже восьмой в 69 матчах. Семь голов за три игры в сезоне. Лучший в туре по явным голевым моментам – 3, и по ожидаемым голам без учета пенальти NpXG – 1,71. Растет уверенность, что Холанда нужно делать капитаном всегда.
Луис Диас, полузащитник, «Ливерпуль» (4,90%) – 13 очков
У колумбийца дубль против «Манчестер Юнайтед». В целом за три тура оставил приятное впечатление. Важно сравнивать его с Диогу Жотой: у обоих по восемь ударов за три тура, но у Диаса больше созданных шансов и меньший процент владения.
Бриан Мбемо, полузащитник, «Брентфорд» (5,44%) – 12 очков
«Брентфорд» по делу победил «Саутгемптон» (3:0), а камерунец сделал дубль при четырех ударах. У Мбемо уже 101 матч за «Брентфорд» в АПЛ: 25 голов и 21 ассист. Но дальше у команды Томаса Франка «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Лучше про Мбемо подумать через два тура. Или хотя бы после «Сити».
Дин Хендерсон, вратарь, «Кристал Пэлас» (2,98%) – 4 очка
Благодаря Хендерсону «Пэлас» увез ничью со «Стэмфорд Бридж». Англичанин совершил шесть сэйвов и предотвратил почти два гола (xG Prevented: +1,8). Дальше у «Пэлас» неплохой календарь: вернувшийся «Лестер», буксующий «Манчестер Юнайтед» и безнадежный «Эвертон», вполне можно рассмотреть Дина в команду, два из трех матчей к тому же дома.
Дедлайн 4-го тура – в 14:30 мск в субботу, 14 сентября, после паузы на сборные. Старт с матча «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед».
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