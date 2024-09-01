Мурики из «Мальорки» − король воздуха. Он не только понимает свою сильную сторону, но и шутит над более слабой

Форвард «Мальорки» Ведат Мурики нашел себя в Ла Лиге. Косовар хотел бы забыть два года, которые провел в «Лацио», где он забил всего один мяч и выходил лишь в концовках матчей.

Центрфорвард понимает, что его главное превосходство над остальными игроками − его высокий рост в 194 см. В топ-5 лиг − Серии А и Ла Лиге − он забил 29 мячей, причем 11 из них − головой. Причем согласно данным Understat, из 235 ударов целых 100 он нанес той же частью тела. Кроме этого только 7% форвардов (93 перцентиль) в верховой борьбе успешнее его, а процент побед в воздухе составляет 51,9 (82 перцентиль).

Причем Ведат Мурики не просто понимает свою, возможно, единственную сильную сторону, но еще и шутит про это. После победы над «Леганесом» косовар отправился общаться с журналистом DAZN и у них состоялся такой разговор:

Журналист : «Мы постоянно говорим о том, сколько ты выигрываешь воздушных дуэлей за игру. Не знаю, считаете ли вы их, но сегодня вы помогли своему хавбеку, сделав голевую передачу.

Мурики : «С такими ногами, как у меня, если я хочу играть в футбол, то лучше буду выигрывать воздух. С ними действительно сложно».

В прошлом сезоне Ла Лиги за 29 матчей за «Мальорку» Ведат Мурики забил 7 голов, в этом после четырех туров у него один мяч.