💣😱 Остановите Луиса Диаса! За три тура он набрал половину очков прошлого сезона. Холанду стоит беспокоиться?
Похоже, что нападающий «Ливерпуля» Луис Диас решил стать звездой первой величины.
Колумбиец набрал уже 5+1 за три неполных матча АПЛ. Это почти половина результативных баллов, заработанных им за прошлый сезон.
Любопытно, что Диас неплохо преуспевает на позиции центрфорварда. Андре Онана не даст соврать.
Получил в центральной зоне.
Отдал на Салаха.
Открылся и получил обратную передачу в центре штрафной.
И забил. Как форвард. В лучших традициях Эрлинга Холанда.
Отметим, что это уже третий гол связки Диас - Салах в текущем сезоне АПЛ.
Сколько наберут к маю?
))