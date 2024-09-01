💣😱 Остановите Луиса Диаса! За три тура он набрал половину очков прошлого сезона. Холанду стоит беспокоиться?

Похоже, что нападающий «Ливерпуля» Луис Диас решил стать звездой первой величины.

Колумбиец набрал уже 5+1 за три неполных матча АПЛ. Это почти половина результативных баллов, заработанных им за прошлый сезон.

Любопытно, что Диас неплохо преуспевает на позиции центрфорварда. Андре Онана не даст соврать.

Получил в центральной зоне.

Отдал на Салаха.

Открылся и получил обратную передачу в центре штрафной.

И забил. Как форвард. В лучших традициях Эрлинга Холанда.

Отметим, что это уже третий гол связки Диас - Салах в текущем сезоне АПЛ.

Сколько наберут к маю?