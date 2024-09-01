Экс-форвард «Интера» и «Рубина» творит магию в Хорватии. Ему стоя аплодировали трибуны

Вот это выдал.

В последнем туре чемпионата Хорватии «Хайдук» из Сплита с минимальным счетом обыграл «Осиек» − 1:0. Единственный гол забил Марко Ливая, известный по игре за казанский «Рубин» и миланский «Интер».

В какой-то момент люди на трибунах местного стадиона стоя аплодировали хорвату, но не за гол, а за то, как он протащил несколько метров мяч при помощи головы.

Эффективность такого трюка можно поставить под сомнение, но эффектность точно на высшем уровне. Правда по итогу игроки «Хайдука» потеряли мяч.

Клуб из Сплита после пяти туров идет на втором месте в таблице, но у преследователей из «Риеки» игра в запасе.