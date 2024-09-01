😱 «Тоттенхэм» стер «Ньюкасл» во втором тайме, но все равно проиграл. Зоны контроля мяча вызывают шок

Знаете, что такое полное доминирование?

Если нет, то вам объяснит «Тоттенхэм». Вернее покажет.

Именно так выглядит зона контроля мяча после второго тайма матча «Ньюкасл» - «Тоттенхэм».

Гости перехватили инициативу после провальной первой половины игры. Настолько, что хозяева отдали даже свою половину поля.

Идея проста: 55% (и выше) касаний мяча в конкретной зоне означают ее контроль.

Только вот проблема. «Шпоры» сравняли, но все равно проиграли. Вот и разница между эффектностью и эффективностью.