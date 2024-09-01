Сын Бекхэма решил завязать с футболом. Он нашел не менее интересное занятие

Теперь можно с уверенностью говорить, что в большом футболе больше ни осталось ни одного Бекхэма. Оба сына Дэвида − Бруклин и Ромео − никак не связаны с игрой, которая сделала популярным их отца.

Старшему Бруклину уже 25 лет и он успел поиграть в академиях «Лос-Анджелес Гэлакси», «ПСЖ» и «Арсенала», прежде чем в 2015 году уйти из футбола. Ромео Бекхэму на три года меньше и он также был в «Арсенале», затем сделал перерыв аж в шесть лет, передумал, и поиграл за клуб отца − «Интер Майами». В прошлом году его забрали во вторую команду «Брентфорда».

Видимо Ромео понял, что футбол − это не его, потому решил кардинально изменить жизнь и сосредоточиться на чем-то новом. Несмотря на то, что клуб АПЛ предложил ему новый контракт, он отказался от него. Младший Бекхэм пойдет по стопам мамы и займется карьерой в сфере моды.

Вот что рассказал The Sun источник, знакомый с ситуацией: «Ромео решил отложить футбольные бутсы в сторону и посвятить свое время карьере модельера».

«Ему очень нравится выступать за «Брентфорд», но ему нужно сосредоточить свое внимание на моде, которая стала его страстью. Недавно он подписал контракт с лучшим модным агентом в Париже и намерен сотрудничать с некоторыми крупными брендами».

Ромео Бекхэм, несмотря на возраст, уже активно работал с известными компаниями. Например, в десять лет он снялся в рекламной кампании Burberry, а в 2011 году его под 26-м номером включили в список самым стильных мужчин Британии.

В 2021 году он заключил контракт с Puma на 1,2 млн фунтов, тогда же снялся в качестве модели для Yves Saint Laurent и Vogue.

Однако смена карьерного вектора не приведет к полному уходу Ромео из «Брентфорда»: он продолжит работать с «Брентфорд Пингвинс», командой для детей в возрасте от пяти лет, у которых синдром Дауна.