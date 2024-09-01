Заметили, что еще изменил Флик в «Барсе»? От нового правила больше всех пострадал Кунде

Ханси Флик приехал в «Барселону» этим летом и уже много изменил – как на поле, так и за пределами. Теперь игроки приезжают на матчи в клубной атрибутике. Абсолютно все.

Очевидно, больше всех расстроился Жюль Кунде, и это заметно – шел грустным, уткнувшись в телефон. Француз – главный модник в команде, раньше его прибытия на игру превращались в показ моды. Одноклубники подхватывали желание стильно приезжать на стадион, но теперь все иначе.