Милота дня: Флик объясняет 18-летнему Форту, почему не выпустил его. Реакция Эктора – 😇

Новая «Барселона» Ханси Флика разогналась: максимум очков в Ла Лиге после четырех туров, отрыв +7 от «Реала» и победа 7-0 над «Вальядолидом». Счастья фанатам «Барсы» добавляет уверенность в скамейке запасных, наполненной выпускниками «Ла Масии».

Эктор Форт дебютировал за каталонцев еще при Хави – сыграл семь матчей и отдал два ассиста. Очевидно, парень готов к основе, но Флику пока нет необходимости экспериментировать – он объяснял это защитнику после матча. И, кажется, 18-летний Форт все понимает. Его беседа с немцем украсила победный вечер «Барсы».