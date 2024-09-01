Неймар вернулся на поле. Не играл 10 месяцев, но все так же техничен – вернется в Европу?

Неймар вернулся на поле – спустя 10 месяцев, как и прогнозировали врачи.

Бразилец порвал кресты в октябре 2023-го, с тех пор в инфополе появлялся только на фото с вечеринок и за игрой в КС.

За это время экс-игрок «Барсы» и «ПСЖ» отчасти стал мемом: «Аль-Хилаль» выиграл уже пять трофеев после подписания Нея, который сыграл лишь пять матчей за клуб и оформил 1+3 по голевым действиям, но непрерывно получает выплаты по контракту на 100 млн евро в год.

В субботу Неймар поделился видео с тренировок на поле – все так же техничен. Вопрос лишь в том, захочет ли бразилец показать себя и вернуться в Европу после истечения контракта в конце сезона?