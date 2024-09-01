Флик объяснил, почему «Барса» не пострадает от травм в этом сезоне. И это после крестов Берналя?

«Барса» идеально стартовала в Ла Лиге: четыре победы подряд и отрыв +7 от мадридского «Реала». Разрушить надежды на успешный сезон могут только травмы, однако Ханси Флик уверен, их будет немного:

«Медицинский персонал просто великолепен. Игроки знают, что они в надежных руках. Клуб нанял в штат экспертов в медицине».

И это после недавних крестов 17-летнего Марка Берналя? Доверимся Флику. Хочется верить, что «Барса» не потеряет лидеров по ходу сезона – все хотят видеть каталонцев в чемпионской гонке.

Сейчас у «Барсы» все еще травмированы Френки де Йонг, Рональд Араухо и Гави.