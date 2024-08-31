В 2022 году Рабьо мог оказаться в «МЮ». Трансфер сорвался из-за клубного ТВ

Ведущий получил премию?

Три года подряд хавбека Адриена Рабьо отправляют в «Манчестер Юнайтед», но в отличие от двух предыдущих летних кампаний, на этот раз ничего существенного не было.

Наиболее близок к трансферу француз был в первое трансферное окно при Эрике тен Хаге. Тогда «Манчестер Юнайтед» уже договорился с «Ювентусом» о том, что заплатит за игрока 15 млн фунтов. Но затем экс-игрок «Юнайтед» и эксперт MUTV Лу Макари в эфире клубного телеканала задал вопрос, почему ни один топ-клуб не забрал Рабьо, и добавил, что у него «плохое предчувствие насчет этого парня».

На тот момент манкунианцы еще окончательно не согласовали личные условия с футболистов, а требования матери и агента игрока Вероник, по данным The Athletic , были велики. Как позже выяснилось, Адриен услышал критику в свой адрес, звучащую еще до трансфера. Особенно его задело то, что это сделали на клубном ТВ команды, в которую он собрался. По этой причине он засомневался в переходе.

Эта неуверенность Рабьо заложила сомнения в клубе относительно его способности выдержать то пристальное внимание, которому подвергаются игроки «Юнайтед». Тем не менее, учитывая качества Рабьо − он выиграл пять чемпионств во Франции и одну в Италии, − «МЮ» рассматривал возможность предложения прошлым летом, когда он был свободным агентом.

Вместо этого француз подписал однолетнее соглашение с «Ювентусом», которое истекло в июне, и в это окно он снова вышел на рынок. Несмотря на это в Манчестере не проявили к игроку никакого реального интереса.