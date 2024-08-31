🤯🤯🤯 Безумный рывок Ямаля на 80 метров принес Рафинье первый хет-трик в карьере. Это надо видеть!
«Барселона» уничтожила «Вальядолид» в матче 3-го тура Ла Лиги.
Главным героем встречи стал Рафинья, оформивший хет-трик. Но особенно ярким получился гол, в котором отметился не он.
Ламин Ямаль!
Этот парень протащил мяч на 80 метров...
Никто не мог его остановить.
И не смог.
17-летний вингер отдал передачу на Рафинью, который спокойно переиграл голкипера.
«Барса» выиграла 7:0 и укрепила преимущество в турнирной таблице Ла Лиги.
Надо продать их