Дальний «Карабах» и «Викингур», ближний «Шахтер» и «ЛАСК». Сколько налетают клубы ЛЧ, ЛЕ и ЛК за фазу лиг?

В четверг в Ньоне впервые провели жеребьевку Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в новом формате. Теперь никакого группового формата, только общая таблица для всех участников фазы лиг.

Расписания для всех команд пришлось подождать до субботы и теперь можно окончательно узнать, какое расстояние придется покрыть командам, играющим в еврокубках, для участия в выездных матчах. Расстояние рассчитывали от домашнего стадиона команды до того, на котором он будет играть в гостях.

Абсолютный рекордсмен Лиги чемпионов − лиссабонский «Спортинг». Команда сыграет на выезде с «ПСВ» в Эйндховене, со «Штурмом» в Граце, с «Брюгге» в Брюгге и «Лейпцигом» в Лейпциге.

Под звездочкой донецкий «Шахтер», который домашней ареной заявил «Фелтинс-Арену», стадион «Шальке». Удобная жеребьевка и расположение Гельзенкирхена немало сэкономила бы времени клубу, если бы команде не пришлось добираться до Германии из Украины.

Что сразу бросается в глаза, так это намного большее среднее расстояние в Лиге Европы по отношению к Лиге чемпионов. Во втором по рангу еврокубке география намного шире и есть клубы из дальних стран, входящих в УЕФА.

Длина экватора составляет около 40 тысяч км, тогда как «Карабаху» придется навернуть 26,38 тысяч км, чтобы отыграть все четыре матча ЛЕ. Клуб встретится на выезде с «Тоттенхэмом» в Лондоне, с «Олимпиакосом» в Пирее, с «Буде-Глимтом» в Буде и с «Эльфсборгом» в Буросе.

В Лиге конференций есть свой «Карабах» − это «Викингур» из исландского «Рейкьявика». Чемпион страны впервые добрался до настолько высокой стадии еврокубков, что выльется в дальние полеты. «Викингур» сыграет три матча на выезде − против «ЛАСК» в Линце, «Омонии» в Никосии и «Ноа» в Армавира.

Кроме того в топе казахстанская «Астана», армянский «Ноа» и португальская «Витория».

Если создать своеобразный топ-5 (или даже топ-10) дальних выездов, то в него не войдет ни один клуб Лиги чемпионов. Можно утверждать, что сильнейшие клубы Европы географически находятся на небольшом друг от друга расстоянии.