👀 Собрали самый дорогой состав из новичков клубов АПЛ. На каждой позиции игрок дороже £29 млн 🤯

Траты клубов АПЛ этим летом перевалили за миллиард фунтов. Но получится из них собрать полноценную команду? А если да, то насколько она будет сильна?

Голкипер: Георгий Мамардашвили («Ливерпуль» - £29 млн).

Три центральных защитника: Лени Йоро («Манчестер Юнайтед» - £52 млн), Макс Килмен («Вест Хэм» - £40 млн), Риккардо Калафьори («Арсенал» - £42 млн).

Центральные полузащитники: Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед» - £51 млн), Амаду Онана («Астон Вилла» - £50 млн).

Правый фланг атаки: Педру Нету («Челси» - £53 млн).

Левый фланг атаки: Жоау Феликс («Челси» - £46,3 млн).

Форварды: Доминик Соланке («Тоттенхэм» - £65 млн), Эванилсон («Борнмут» - £40 млн).