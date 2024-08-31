«Брайтон» потратился, «Челси» искал баланс, а «Сити» удивил. Летнее трансферное окно для клубов АПЛ

Британский телеканал Sky Sports по итогам летнего трансферного окна сезона-2024/25 сделал удобную инфографику трат клубов АПЛ. И в ней есть на что обратить внимание.

Новичок элиты «Ипсвич» ворвался в лигу усилением состава на 124 млн фунтов, при этом продала команда лишь на 1 млн. «Челси» изо всех сил пытался выдержать баланс, продавая воспитанников, но не углубляясь в бухгалтерию, все равно ушел в минус 66,3 млн.

Больше остальных удивил «Брайтон», из которого ушел Роберто Де Дзерби («Марсель») и пришел самый молодой тренер лиги − Фабиан Хюрцелер. «Чайки» устроили закупку аж на 192 млн фунтов и похоже, что это сработало, по крайней мере, в короткую − в первых трех турах ни одного поражения.

Впечатлило летнее трансферное окно «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы сконцентрировалась не на покупках, а на продажах. Состав у испанца и так был силен, а отпустили из команды лишь тех, кого не считали важными. Итого − плюсовой баланс в 113,3 млн фунтов.

А какой клуб АПЛ этим трансферным летом удивил вас? Пишите в комментариях.