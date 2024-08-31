🔥 Словацкий клуб пустился в битву мод. Здесь ретро - не только форма, но и модели 😍

Знаете словацкий клуб «Дунайска-Стреда»? А он есть.

Возможно, это единственный пост по тегу команды на ближайшие 100 лет, но мы сделаем его красивым.

Представляем новую форму, сделанную в старом стиле.

Команда появилась 120 лет назад и, видимо, именно этот факт стал поводом для столь архивного дизайна. Настоящее ретро!

Какой же клевый мяч...

А кепочка-то какая! Кепочка!

Этот воротничок, полоски, пуговицы и даже шрифт...

Напоминает дизайн старого бренда финского пива.

Или это вижу только я?