Раунд! Бернарду Силва короткой и емкой фразой объяснил, почему не ходит в тренажерку

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш и хавбек клуба Бернарду Силва стали героями нового выпуска проекта Sky Sport Beat The Clock.

В самом начале видео Диаш пожаловался на то, что он только что был в зале, потому хочет, чтобы съемки закончились как можно быстрее и он пойдет домой.

Диаш : «Для справки, я был в тренажерном зале, я очень устал и я просто хочу пойти домой, отдохнуть после интенсивной тренировки».

Бернарду : «Давай, давай».

Диаш : «А он делал только двигательные упражнения, похоже, что он готов».

Журналист : «Почему ты не ходишь в зал?»

Бернарду : «Я не занимаюсь в тренажерном зале... Он для тех, кто не знает, что нужно делать с мячом!»

Эти слова португальского хавбека можно было бы посчитать высокомерными, если бы на поле он не давал большой объем работы, особенно беговой. К примеру, в прошлом году в ответной игре против «Мадрида» Бернарду Силва пробежал около 16 км.