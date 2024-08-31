Сложнейший календарь «Барсы» в октябре. «Реал» и «Бавария» за 4 дня
Стало известно расписание Лиги чемпионов. У «Барселоны» будет очень трудный отрезок в октябре: в течение недели сыграют с «Севильей», «Баварией» и «Реалом». А с «Мадридом» еще на выезде.
Но потом тоже непростые матчи:
20 октября: «Барселона» – «Севилья
23 октября: «Барселона» – «Бавария»
27 октября: «Реал Мадрид» – «Барселона»
3 ноября: «Барселона» – «Эспаньол» (каталонское дерби)
6 ноября: «Црвена Звезда» – «Барселона
10 ноября: «Реал Сосьедад» – «Барселона»