Сложнейший календарь «Барсы» в октябре. «Реал» и «Бавария» за 4 дня

Стало известно расписание Лиги чемпионов. У «Барселоны» будет очень трудный отрезок в октябре: в течение недели сыграют с «Севильей», «Баварией» и «Реалом». А с «Мадридом» еще на выезде.

Но потом тоже непростые матчи:

20 октября: «Барселона» – «Севилья

23 октября: «Барселона» – «Бавария»

27 октября: «Реал Мадрид» – «Барселона»

3 ноября: «Барселона» – «Эспаньол» (каталонское дерби)

6 ноября: «Црвена Звезда» – «Барселона

10 ноября: «Реал Сосьедад» – «Барселона»