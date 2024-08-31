Анчелотти доверяет выбор пенальтиста игрокам. Назвал двоих – решат между собой

В мадридском «Реале» в этом сезоне полно суперзвезд: Винисиус, Мбаппе, Беллингем, Родриго и другие. В таком коллективе трудно избежать споров о выборе пенальтиста. Карло Анчелотти заявил, что доверяет игрокам, но выбрал главных исполнителей:

«Я думаю, правильно будет отдать эту ответственность Винисиусу и Мбаппе, потому что они обладают одинаковыми качествами для исполнения пенальти. В игре может произойти многое. Может быть, один из них уже забил, а другой еще нет... Я уверен, что они оба выберут пенальтиста между собой. Я не вижу в этом проблемы».

«Реал» уже заработал пенальти матче с «Лас-Пальмасом» (1:1), его реализовал Винисиус.