Расписание всех матчей новой ЛЧ. Сохраняйте, чтобы не пропустить главные встречи
В четверг прошла жеребьевка Лиги чемпионов с новым форматом. В субботу уже известно расписание всех матчей этапа лиг, собрали для вас даты главных противостояний.
«Милан» – «Ливерпуль», вторник 17 сентября
«Манчестер Сити» – «Интер», среда 18 сентября
«Арсенал» – «ПСЖ», вторник, 1 октября
«Байер» – «Милан», вторник 1 октября
«Реал» – «Дортмунд», вторник 22 октября
«Барселона» – «Бавария», среда 23 октября
«Ливерпуль» – «Байер», вторник 5 ноября
«Реал» – «Милан», вторник 5 ноября
«Интер» – «Арсенал», среда 6 ноября
«ПСЖ» – «Атлетико», среда 6 ноября
«Бавария» – «ПСЖ», вторник 26 ноября
«Ливерпуль» – «Реал», среда 27 ноября
«Аталанта» – «Реал», вторник 10 декабря
«Байер» – «Интер», вторник 10 декабря
«Дортмунд» – «Барселона», среда 11 декабря
«Ювентус» – «Манчестер Сити», среда 11 декабря
«Атлетико» – «Байер», вторник 21 января
«ПСЖ» – «Ман Сити», среда 22 января
«Барселона» – «Аталанта», среда 29 января
А вот полное расписание: