Расписание всех матчей новой ЛЧ. Сохраняйте, чтобы не пропустить главные встречи

В четверг прошла жеребьевка Лиги чемпионов с новым форматом. В субботу уже известно расписание всех матчей этапа лиг, собрали для вас даты главных противостояний.

«Милан» – «Ливерпуль», вторник 17 сентября

«Манчестер Сити» – «Интер», среда 18 сентября

«Арсенал» – «ПСЖ», вторник, 1 октября

«Байер» – «Милан», вторник 1 октября

«Реал» – «Дортмунд», вторник 22 октября

«Барселона» – «Бавария», среда 23 октября

«Ливерпуль» – «Байер», вторник 5 ноября

«Реал» – «Милан», вторник 5 ноября

«Интер» – «Арсенал», среда 6 ноября

«ПСЖ» – «Атлетико», среда 6 ноября

«Бавария» – «ПСЖ», вторник 26 ноября

«Ливерпуль» – «Реал», среда 27 ноября

«Аталанта» – «Реал», вторник 10 декабря

«Байер» – «Интер», вторник 10 декабря

«Дортмунд» – «Барселона», среда 11 декабря

«Ювентус» – «Манчестер Сити», среда 11 декабря

«Атлетико» – «Байер», вторник 21 января

«ПСЖ» – «Ман Сити», среда 22 января

«Барселона» – «Аталанта», среда 29 января

А вот полное расписание: