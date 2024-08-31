Стерлинга заметили на матче «Арсенал» — «Брайтон»: смотрит игру с семьей и другими новичками

Новичок «Арсенала» Рахим Стерлинг был замечен на стадионе «Эмирейтс» сегодня днем ​​перед матчем «канониров» с «Брайтоном» в АПЛ.

Стерлинг вместе с семьей смотрит матч:

К игроку сборной Англии во время просмотра также присоединились новые товарищи по команде - Нето и Микель Мерино.

Стерлинг перешел в «Арсенал» в аренду из «Челси» в последний день трансферного окна.

Микель Артета выразил свою радость по поводу перехода Стерлинга: «Мы все знаем его качества, он — большой шаг вперед для нас».

«Нам удалось привлечь талантливого игрока с большим опытом, который, как мы надеемся, окажет большое влияние на команду».