Угарте - четвертый новичок «МЮ», игравший в «Спортинге»: как сложилась карьера первых трех?

«МЮ» в последний день трансферного окна оформил трансфер Мануэля Угарте из «ПСЖ» за 50 млн евро.

Год назад «ПСЖ» покупал уругвайца у «Спортинга». Таким образом, Угарте стал четвертым игроком «МЮ», который ранее играл в португальском клубе.

Предыдущих троих вы прекрасно знаете - это Криштиану Роналду, Нани и Бруну Фернандеш. Все трое сделали отличную карьеру в «МЮ». Ждем того же от Угарте?

Контракт с уругвайцем подписан до лета 2029 года с возможностью продления еще на сезон. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 50+10 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Мануэль провел за парижан 25 матчей в Лиге 1, сделав 2 ассиста.