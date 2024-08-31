Мбаппе провалил дебют в «Реале»: а как стартовал Роналду?

Килиан Мбаппе забил всего один гол в своих первых четырех матчах за «Реал».

Давайте сравним первые недели француза в составе «сливочных» с первыми неделями Криштиану Роналду.

Португалец был гораздо более успешен после своего перехода в «МЮ», забив шесть голов в первых четырех матчах, включая дубль против «Цюриха» в Лиге чемпионов.

Как и Мбаппе, он вышел на поле со скамейки запасных в одной из игр, так что у них было примерно одинаковое количество игрового времени.

Может быть, Мбаппе был более полезен как плеймейкер, чем Криштиану в своих первых четырех играх? Оба не делали ассистов, но Роналду записал на свой счет несколько ключевых передач в штрафную соперника. У Мбаппе таких пока нет.

Конечно, можно сказать, что команды Ла Лиги сейчас играют в обороне лучше, чем когда Роналду покорял лигу. Но Криштиану начал забивать голы сразу же, а Килиан все еще адаптируется к своей новой команде. Впрочем, Мбаппе забил в дебютном матче в Суперкубке Европы против «Аталанты».