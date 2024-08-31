Ох, ну и автогол привез вратарь «Енисея»! Из-за него и проиграли

Или виноват защитник?

В Первой лиге «Енисей» проиграл дома «Балтике» – 1:2. Для организации победного гола калининградцам даже не пришлось ничего делать – все на себя взял соперник.

Голкипер не справился с пасом партнера

На 48-й минуте защитник «Енисея» Томас Рукас отпасовал вратарю Станиславу Антипину, но сделал это достаточно сильно и направил мяч прямо в створ.

Антипин с передачей не справился: не смог обработать мяч и отправил его в собственные ворота.

Тренер «Енисея» Андрей Тихонов явно недоволен.

Антипин – воспитанник «Краснодара», но до основной команды так и не добрался. Как и в целом до Премьер-лиги, хотя в 2017-м вратаря приглашали на просмотр в ЦСКА.

Сейчас голкиперу уже 29 лет, в «Енисее» он проводит третий сезон.

После восьми туров команда Тихонова набрала лишь девять очков и идет 11-й из 18 участников. У «Балтики» 13 очков и четвертая строчка таблицы.