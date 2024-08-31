Трансферное лето «Сити» - шок: потратили меньше всех, заработали почти больше всех
Клубы АПЛ потратили 2,08 млрд фунтов на новые приобретения в летнее окно — не достигнув рекордных 2,44 млрд фунтов, потраченных в прошлом году. Однако этим летом был установлен новый рекорд (1,45 млрд фунтов) от продажи игроков.
Лидером по расходам стал «Челси», потратив 219,6 млн фунтов, из которых почти половина ушла на Педру Нето (54 млн) и Жоау Феликса (46,3 млн).
Но самое удивительное этим летом - «Манчестер Сити» тратил меньше всех - лишь 33,6 млн фунтов были потрачены командой, которой владеют шейхи. Эти деньги пошли на подписание Савиньо и Илкая Гюндогана, который вернулся в клуб в качестве свободного агента, расторгнув контракт с «Барселоной».
При этом «Сити» летом заработал на продажах внушительную сумму в 146,9 млн фунтов, чему способствовало то, что «Атлетико» выложил 82 млн за Хулиана Альвареса.
Трансфер Альвареса вошел в топ-5 продаж команд АПЛ:
Финансовая осмотрительность «Сити» заслуживает внимания, учитывая, что все привыкли к огромным расходам клубов АПЛ.
Этим летом «Сити» показал лучший баланс на трансферном рынке среди всех команд лиги. Потратили меньше всех, заработали на уровне «Челси», который устраивал большую распродажу.