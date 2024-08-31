Трансферное лето «Сити» - шок: потратили меньше всех, заработали почти больше всех

Клубы АПЛ потратили 2,08 млрд фунтов на новые приобретения в летнее окно — не достигнув рекордных 2,44 млрд фунтов, потраченных в прошлом году. Однако этим летом был установлен новый рекорд (1,45 млрд фунтов) от продажи игроков.

Лидером по расходам стал « Челси», потратив 219,6 млн фунтов, из которых почти половина ушла на Педру Нето (54 млн) и Жоау Феликса (46,3 млн).

Но самое удивительное этим летом - «Манчестер Сити» тратил меньше всех - лишь 33,6 млн фунтов были потрачены командой, которой владеют шейхи. Эти деньги пошли на подписание Савиньо и Илкая Гюндогана, который вернулся в клуб в качестве свободного агента, расторгнув контракт с «Барселоной».

При этом «Сити» летом заработал на продажах внушительную сумму в 146,9 млн фунтов, чему способствовало то, что «Атлетико» выложил 82 млн за Хулиана Альвареса.

Трансфер Альвареса вошел в топ-5 продаж команд АПЛ:

Финансовая осмотрительность «Сити» заслуживает внимания, учитывая, что все привыкли к огромным расходам клубов АПЛ.

Этим летом «Сити» показал лучший баланс на трансферном рынке среди всех команд лиги. Потратили меньше всех, заработали на уровне «Челси», который устраивал большую распродажу.