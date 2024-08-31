Состав из игроков с истекающими контрактами – похоже, лучшая сборная современного футбола

Трансферное окно завершилось. Теперь клубы ждет длинный сезон, и для многих звездных игроков он может стать последним в своих командах.

Взглянем на лучший состав из футболистов с истекающими контрактами в июне 2025 года.

Представили такую команду в реальности? Кажется, ни у одного соперника нет шансов. Здесь и надежная защита, и вариативные фулбэки. Возможно, самый контролирующий центр поля. А еще супертехничная атака из бомбардиров, каждый из которых может создать момент себе и партнерам.