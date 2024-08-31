Итоги трансферной кампании «Барсы». Все переходы за лето

Трансферное окно закрыто. «Барселона» провела его очень активно – посмотрим на все сделки, совершенные каталонцами.

Пришли:

Пау Виктор (2,7 млн евро из «Жироны»)

Дани Ольмо (55 млн евро из «Лейпцига»)

На вход только два трансфера. Усилились точечно, но на проблемную позицию опорника так никого и не подписали, хотя с весны ходило много слухов о Киммихе и Субименди. А главная надежда Флика – 17-летний Марк Берналь – вылетел из-за крестов до конца сезона. В общем, до зимы у тренерского штаба много работы.

А вот расстались сразу с 11 игроками – суматошно разгружали платежку. Восемь футболистов ушли совсем, еще четыре уехали в аренду. Больших продаж не было (Рональда Араухо и Френки Де Йонга никто не купил из-за травм), но потеряли Илкая Гюндогана.

Ушли:

Хулиан Араухо (10 млн евро в «Борнмут»)

Микаил Файе (10 млн евро в «Ренн»)

Шади Риад (9 млн евро в «Кристал Пэлас»)

Марк Гиу (6 млн евро в «Челси»),

Клеман Лангле (аренда в «Атлетико»),

Витор Роке (аренда в «Бетис»)

Ориоль Ромеу (аренда в «Жирону»)

Илкай Гюндоган (бесплатно)

Маркос Алонсо (бесплатно)

Сержиньо Дест (бесплатно)

Серджи Роберто (бесплатно)

Из молодежки тоже отпустили громкие имена, но Алекс Валье еще вернется.

Уходы из «Барса Атлетик»

Эстанис Педрола (3 млн евро в «Сампдорию»)

Хорхе Куэнка (1,3 млн. евро в «Вильярреал»)

Абель Руис (800 тыс. евро в «Брагу»),

Алекс Валье (аренда в «Селтик»)