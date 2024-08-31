Мерино только перешел в «Арсенал» и сразу выбыл на восемь недель: похожий случай уже был год назад

Новому игроку «Арсенала» Микелю Мерино предстоит длительный период отсутствия: полузащитник пропустит следующие шесть-восемь недель из-за проблем с плечом.

Мерино, только недавно перешедший из «Сосьедада», был замечен на индивидуальных тренировках, но ему предстоит пройти длительный период реабилитации.

Отсутствие 27-летнего новичка придется на матчи АПЛ против «Брайтона», «Тоттенхэма», «Манчестер Сити», «Лестера», «Саутгемптона», «Борнмута» и «Ливерпуля».

Однако два перерыва на матчи сборных в этот период могут сократить количество игр, которые «Мерино» пропустит.

Травма Мерино помешает ротации Артеты в полузащите «Арсенала», но клуб надеется, что его возвращение совпадет с плотным зимним графиком.

Похожая ситуация была у «Арсенала» год назад, когда клуб подписал Юрриена Тимбера из «Аякса». Нидерландец дотянул до первого тура АПЛ, в котором и получил травму. Вылетел надолго - вернулся лишь под конец сезона.