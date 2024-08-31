Холанд купил два частных самолета – развивает бизнес. А чем он занимается?

Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд купил два частных самолета за 2,1 миллиона фунтов стерлингов, норвежец расширяет свой бизнес.

В годовом отчете его компании York Promotions Ltd говорится: «Компания заключила соглашение о приобретении доли в двух самолетах за 2 155 342 фунта стерлингов». Эта покупка позволит Холанду быстро и легко путешествовать, развивая дело.

По информации The Mirror, у норвежца большие планы на деятельность за пределами поля: его бизнес-модель развивается по нескольким направлениям, в том числе вслед за Лионелем Месси на рынке энергетических напитков.

В документах, поданных юристами игрока в Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании в ходе процесса по перерегистрации его имени, говорится, что Холанд хочет продавать: «Питьевую воду, спортивные напитки, энергетические напитки, фруктовые напитки, напитки с фруктовым соком, протеиновые напитки, углеводные напитки, спортивные напитки, обогащенные протеином, энергетические напитки с кофеином, энергетические напитки».